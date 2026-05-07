Убийство и ножевое ранение: что произошло в Якутии за сутки

Подозреваемого в убийстве мужчины установили в Нижнеколымском районе Якутии

Прокуратура республики взяла под контроль расследование шести преступлений. Среди них - убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В поселке Черский Нижнеколымского района совершено убийство 34-летнего мужчины. Личность подозреваемого оперативники уже установили. В Якутске мужчина 1973 года рождения госпитализирован с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

В столице республики неизвестные похитили два мотоцикла. А в Нерюнгри женщина стала жертвой классической интернет-аферы. При попытке купить автомобиль она перевела мошенникам более 1,7 миллиона рублей. Также в Якутске сотрудники ГАИ выявили факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения. Всего на дорогах региона задержали 18 нетрезвых водителей.

