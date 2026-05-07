Девочка получила рану головы в детсаду в Олекминском районе Фото: Прокуратура Якутии.

В Олекминском районе прокуратура защитила права ребенка, пострадавшего в стенах дошкольного учреждения. Поводом для вмешательства стал инцидент, в результате которого девочка получила травму головы. Суд обязал образовательную организацию выплатить компенсацию. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как установила проверка, все случилось во время пребывания воспитанницы в детском саду. Девочка получила рану теменной области головы от действий другого ребенка. Следствие пришло к выводу, что это случилось из-за отсутствия должного контроля за детьми со стороны персонала. Воспитатели в тот момент не обеспечили безопасность малышей.

Прокурор района обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетней. От руководства дошкольного учреждения потребовали возместить моральный вред. Суд удовлетворил требования в полном объеме, постановив взыскать 105 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru