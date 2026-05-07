Администрация, почта и десятки домов останутся без света в Ленске 7-8 мая

Жителей Ленска предупредили о временных неудобствах. По информации, предоставленной ЛРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», 7 и 8 мая специалисты проведут плановые ремонтные работы. Электричество будут отключать ежедневно с 14:00 до 18:00. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Под ограничение попадает оборудование, запитанное от ячейки 32. В списке адресов - административные здания и жилые дома. Без света останутся с 63-го по 87-й дом на улице Ленина, включая администрации города и района, а также Главпочтамт. Обесточат потребителей на улице Победы (дома со 2-го по 22-й), Пролетарской (с 1-го по 5-й) и Первомайской (дома 7 и 10). Отключение затронет и канализационную насосную станцию КНС-5.

График может сдвинуться. Если 7 или 8 мая погода испортится, ремонтные работы отменят, а подачу электроэнергии сохранят. За дополнительной информацией жители могут обращаться по телефонам: 8(41137)23-112, 22-112, 30-750, а также на сотовые номера 89294601112 и 89143073188.

