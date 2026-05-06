Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 мая 2026 23:48

Еще одного шанса не будет: якутянину заменили условный срок на реальный из-за плохого поведения

Год строгого режима получил якутянин за регулярные нарушения условного срока
Евгений ПРУДКОВ
Год строгого режима получил якутянин за регулярные нарушения условного срока

Год строгого режима получил якутянин за регулярные нарушения условного срока

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мегино-Кангаласский районный суд принял решение в отношении осужденного, который не оценил предоставленный ему шанс остаться на свободе. Мужчине отменили условное наказание, заменив его реальным лишением свободы. Ему предстоит провести год в исправительной колонии строгого режима. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

24 октября 2024 года мировой судья признал мужчину виновным по уголовной статье. Приговор - один год лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и определенными обязанностями. Но осужденный режим отбывания наказания систематически нарушал.

В мае 2025-го суд пошел навстречу, продлив испытательный срок на месяц и обязав пройти обследование у нарколога, а при необходимости - лечение от алкогольной зависимости. Требование он выполнил частично, курс лечения прошел, но остановиться не смог и снова начал злоупотреблять спиртным.

Мужчина продолжал игнорировать возложенные судом обязательства. Вдобавок его привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции неоднократно проводили с ним беседы и выносили письменные предупреждения об отмене условного срока, но эффекта это не дало. Начальник филиала УИИ подал в суд представление с требованием отправить осужденного за решетку. Сам фигурант просил дать ему последний шанс на исправление, но суд, рассмотрев все обстоятельства, удовлетворил представление инспекции. Постановление пока не вступило в силу.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru