Еще одного шанса не будет: якутянину заменили условный срок на реальный из-за плохого поведения

Год строгого режима получил якутянин за регулярные нарушения условного срока

Мегино-Кангаласский районный суд принял решение в отношении осужденного, который не оценил предоставленный ему шанс остаться на свободе. Мужчине отменили условное наказание, заменив его реальным лишением свободы. Ему предстоит провести год в исправительной колонии строгого режима. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

24 октября 2024 года мировой судья признал мужчину виновным по уголовной статье. Приговор - один год лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и определенными обязанностями. Но осужденный режим отбывания наказания систематически нарушал.

В мае 2025-го суд пошел навстречу, продлив испытательный срок на месяц и обязав пройти обследование у нарколога, а при необходимости - лечение от алкогольной зависимости. Требование он выполнил частично, курс лечения прошел, но остановиться не смог и снова начал злоупотреблять спиртным.

Мужчина продолжал игнорировать возложенные судом обязательства. Вдобавок его привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции неоднократно проводили с ним беседы и выносили письменные предупреждения об отмене условного срока, но эффекта это не дало. Начальник филиала УИИ подал в суд представление с требованием отправить осужденного за решетку. Сам фигурант просил дать ему последний шанс на исправление, но суд, рассмотрев все обстоятельства, удовлетворил представление инспекции. Постановление пока не вступило в силу.

