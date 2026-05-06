В Якутии ожидается усиление ветра и снегопады

В Оленекском, Жиганском районах и на севере Мирнинского района ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15–20 м/с. В Анабарском и Булунском районах северо-западный ветер может достигать 17–22 м/с. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В большинстве районов прогнозируются небольшие осадки, на севере и северо-востоке — небольшой снег. В Жиганском, Булунском и Анабарском районах ночью местами ожидается умеренный снег.

Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, при прояснении до -3…-8 градусов, на севере — до -15…-20 градусов. Днем температура поднимется до +9…+14 градусов, на севере — +3…+8 градусов, на побережье Арктики — до -3…-8 градусов.

