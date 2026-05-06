В Таттинском улусе при пожаре уничтожена берестяная ураса

В Баягинском наслеге Таттинского улуса в результате пожара уничтожена берестяная ураса «Моҕол ураһа», созданная народным мастером Борисом Федоровичем Неустроевым-Мандар Уус совместно с другими мастерами. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Это сооружение считалось важным элементом культурного наследия народа саха, символом традиционного зодчества, народного мастерства и связи с предками.

После происшествия жители республики выступили с инициативой восстановления урасы. Предложение поддержано на уровне региона.

Сообщается, что уже направлены личные средства на счет МБУ «Этнологический музейный комплекс „Мандар Уус“» для начала работ по восстановлению объекта. Также к участию в инициативе призывают всех неравнодушных.

Министерство культуры Якутии совместно с администрацией Таттинского улуса, мастерами и общественностью прорабатывает дальнейшие шаги по восстановлению «Моҕол ураһа».

Инициаторы подчеркивают, что восстановление урасы станет символом уважения к труду народных мастеров и сохранению культурного наследия народа саха.

