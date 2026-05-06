В Таттинском районе сгорело неэксплуатируемое здание Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Таттинском районе Якутии произошло возгорание неэксплуатируемого здания.

5 мая в 12:19 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в строении на улице Б. Малгиных в селе Томтор. Уже через 2 минуты на место прибыли силы республиканской пожарной охраны.

В результате пожара здание повреждено огнем по всей площади — около 120 кв. метров. Пострадавших нет.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня и спасти рядом стоящее строение.

На тушение привлекались 6 человек личного состава и 1 единица техники.

Причины возгорания, виновные лица и размер ущерба устанавливаются.

