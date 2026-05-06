В Вилюйске потушили возгорание емкости мини-асфальтного завода Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Вилюйске ликвидировано возгорание емкости передвижного мини-асфальтобетонного завода. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

5 мая в 12:39 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в местности Эмник. Уже через 4 минуты на место прибыли подразделения республиканской пожарной охраны.

В результате возгорания повреждена емкость на площади около 1 кв. метра. Пострадавших нет. Пожарным удалось спасти одну единицу техники.

На тушение привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Причины возгорания, а также размер ущерба устанавливаются.

