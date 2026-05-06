В Якутске подростки повредили арт-объект «Сова знаний» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске сотрудники полиции установили подростков, повредивших арт-объект «Сова знаний» на улице Кирова. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Инцидент был выявлен в ходе мониторинга интернета — в сети появилась видеозапись с моментом повреждения объекта.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены четверо несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. Среди них — двое юношей, состоящих на профилактическом учёте, и две студентки. Все они доставлены в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства и мотивы произошедшего. По итогам проверки будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru