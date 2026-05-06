Боец из Якутии с гитарой поддерживает сослуживцев на службе

Боец с позывным «Курбаши» из Усть-Алданского района Якутии продолжает заниматься музыкой даже во время службы. С детства он был связан с творчеством — его мама работает директором Дома культуры и привила ему любовь к музыке. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сначала он обучался игре на фортепиано, а затем самостоятельно освоил гитару. Благодаря хорошему слуху быстро научился подбирать аккорды и петь.

В 2025 году «Курбаши» принял решение отправиться добровольцем и вступил в отряд «БАРС-2». С собой он взял гитару, которая стала важной частью его повседневной жизни.

В свободное время боец играет и исполняет песни на родном языке. По его словам, музыка помогает справляться с нагрузкой и поддерживает моральный дух в подразделении.

