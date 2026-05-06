В Якутске пройдет десятый Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

23 мая в Якутске состоится юбилейный X Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», в ходе которого традиционно перекрываются улицы центра города. С 14:30 до 18:00 будет закрыто движение на проспекте Ленина от ул. Каландаришвили до ул. Хабарова, а также на улицах Ярославского, Октябрьской, Кирова, Аржакова, Аммосова и Курашова на указанных участках. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Организаторы призывают горожан и автомобилистов заранее планировать маршруты и учитывать изменение схемы движения, чтобы избежать заторов и задержек в день полумарафона.

