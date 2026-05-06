Жительница Алдана сломала мужу три ребра

В Алдане полицейские открыли уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы. Женщину подозревают в умышленном причинении вреда здоровью собственного мужа. Пьяная бытовая ссора переросла в рукоприкладство, которое закончилось для мужчины серьезной травмой и длительным лечением. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Супруги находились дома и распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Муж в это время сидел в кресле. Разозленная женщина подошла к нему и со всей силы ударила ногой в грудь, а затем навалилась на потерпевшего сверху, придавив его своим телом. От резкого болевого шока мужчина понял, что дело плохо. Уже в больнице у него диагностировали перелом трех ребер и немедленно оказали помощь.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученная травма груди повлекла временное расстройство здоровья продолжительностью свыше 21 дня. Такие повреждения квалифицируются как вред здоровью средней тяжести. Действия подозреваемой следователи расценили как умышленное преступление. Теперь женщине грозит наказание от ограничения свободы до реального лишения свободы на срок до трех лет.

