Житель Айхала ответит за аферу с северной компенсацией на 250 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Мирнинском районе завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 46-летний житель Айхала. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Схема касалась незаконного получения компенсации, гарантированной законом северянам. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Полиция установила, что обвиняемый уволился с предприятия по собственному желанию и решил нечестно заработать на положенной при переезде выплате. Реально покидать поселок он не планировал. Мужчина приобрел пакет фиктивных документов, которые якобы подтверждали транспортировку его домашних вещей из поселка Айхал в Севастополь. Поддельные бумаги он сдал в бухгалтерию и получил 257 800 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Полицейские полностью доказали преступный умысел. В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru