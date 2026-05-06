Пассажирка автобуса избила контролеров в Новокузнецке Фото: Евгений ПРУДКОВ.

В Новокузнецке дневная поездка в автобусе обернулась вызовом Росгвардии и задержанием. Фигуранткой скандала стала 54-летняя местная жительница. Женщина не оплатила проезд, а когда ей сделали замечание, она напала на проверяющих, сообщает издание VSE42.Ru.

Все произошло, когда автобус ехал по улице Ленина. В салон зашли контролеры и сразу обратили внимание на пассажирку, которая ехала «зайцем». Работницы потребовали рассчитаться за проезд или предъявить проездной документ. В ответ женщина, от которой исходил явный запах алкоголя, повела себя неадекватно и агрессивно. Как рассказали в Росгвардии, она ударила одну из проверяющих по лицу, после чего толкнула ее коллегу.

Утихомирить буйную безбилетницу смогли только прибывшие на место сотрудники Росгвардии. Они задержали нарушительницу в автобусе, а позже передали ее полицейским для дальнейшего разбирательства.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru