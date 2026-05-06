Светофоры временно меняют режим работы в Якутске

В ближайшие дни водителям Якутска придется быть внимательнее на двух перекрестках. Из-за ремонтных работ временно меняется схема движения. В одном случае светофор полностью отключат, в другом - перенастроят. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первое изменение ждет водителей уже 6 мая. С 14:00 до 16:00 будет произведено временное отключение светофора на пересечении улиц Ленина и Кирова. Причина остановки - плановые ремонтные работы на территории расположенной рядом строящейся школы № 1. В эти два часа участникам движения стоит руководствоваться знаками приоритета и соблюдать осторожность.

На перекрестке улиц Ойунского и Михаила Николаева изменения будут действовать три недели. Здесь светофор продолжает работать, но будет введена дополнительная фаза - опережающий сигнал. Режим изменен в связи с дорожными ремонтными работами и частичным сужением проезжей части на этом участке. Новый алгоритм движения сохранится вплоть до 24 мая.

