В Якутии утвержден план защиты трасс от весеннего размыва

Дорожные службы Якутии перешли на усиленный режим работы в ожидании весеннего паводка. Специалисты ГКУ «Управтодор РС(Я)» сформировали оперативный штаб и утвердили план действий, чтобы избежать размыва трасс в период активного таяния снега. Организованы круглосуточные дежурства руководящего состава и ответственных сотрудников. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Подрядные организации заранее завершили ключевые профилактические мероприятия. Вдоль дорог очистили водоотводные трубы и мостовые переходы, с обочин и откосов убрали снежные массы, чтобы воде было куда уходить. На случай нештатных ситуаций уже заготовлены необходимые материалы и приведена в готовность специальная техника.

Среди зон возможного подтопления значатся участки автодорог «Харбалах», «Амга», «Нам», «Умнас», «Бетюн» и еще целый ряд не менее важных транспортных артерий. В зоне риска оказались низменные отрезки «Кобяя», «Лючинской» и подъезды к селу Ситте. Здесь подрядчикам поручено выставить комиссии для защиты имущества, создать запасы инертных материалов и вести ежедневный мониторинг с передачей сводок в диспетчерскую.

Водителей просят сохранять повышенную бдительность на указанных маршрутах. К возможным временным ограничениям движения просят отнестись с пониманием.

