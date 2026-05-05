Теплый сухой день ждет якутян 6 мая

6 мая в Якутии будет преимущественно сухая и теплая погода. По информации синоптиков, есть вероятность небольших, местами умеренных осадков на юге, востоке и юго-западе, а также днем на северо-западе.

Ветер ожидается умеренный. Однако в Оленекском и на севере Мирнинского районов, а также на побережье Арктики ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.

Ночью в среднем будет от -3 до +2 градусов. При прояснении возможно похолодание до 5-10 градусов мороза. Еще холоднее будет на севере - от -10 до -15 градусов, а также в низинах - от -20 до -25 градусов.

Днем синоптики обещают от +9 до +14 градусов. На севере будет чуть холоднее - от +2 до +7 градусов. В Верхоянье и по побережью от -4 до -9.

