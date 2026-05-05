Судебный пристав из Чурапчи попал в топ-30 на чемпионате России «Сутки бегом». Фото: УФССП по Якутии

Сотрудник Чурапчинского районного отделения судебных приставов старший лейтенант внутренней службы Эдуард Божедонов достойно представил республику на чемпионате России по бегу «Сутки бегом», который прошел в Москве. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Этот суточный забег считается серьезным испытанием, где на первый план выходят не скорость, а выносливость, тактическое мышление, умение правильно распределять силы и время, а также психологическая устойчивость. Эдуард Константинович показал отличную физическую подготовку и силу духа, преодолев за 24 часа дистанцию длиной 171 километр 400 метров. По итогам соревнований он вошел в число тридцати сильнейших спортсменов страны.

Коллектив управления поздравил Божедонова с успешным выступлением и пожелал ему новых побед и профессиональных достижений.

