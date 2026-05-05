Прокуратура Намского района начала проверку из-за разлива отходов на полигоне.

Прокуратура Намского района организовала проверку по факту разлива жидких бытовых отходов на территории полигона в селе Намцы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

К работе привлекли специалистов, которые оценят соблюдение законодательства об охране окружающей среды, а также правильность эксплуатации объекта и возможный ущерб. Место происшествия лично посетил исполняющий обязанности прокурора района Игорь Федоров. По итогам проверки, если будут найдены основания, надзорное ведомство примет соответствующие меры прокурорского реагирования.

