В Якутии ввели режим повышенной готовности из-за риска паводков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 5 мая в Якутии действует режим повышенной готовности для органов управления и сил РСЧС из-за значительных снегозапасов и увеличенной толщины льда. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Гидрологи прогнозируют вскрытие рек близко к норме или на несколько суток раньше. Уровень воды местами может превысить норму почти на метр, а на Колыме - приблизиться к опасным отметкам. При мощных заторах возможно затопление сельхозугодий, дорог и незащищенных населенных пунктов.

В зоне риска находится 121 населенный пункт с населением более 24 тысяч человек. Сформирована группировка сил из 17 тысяч человек и 3,4 тысячи единиц техники. Проведены превентивные работы по ослаблению льда: распиловка на 41 километре и зачернение на 859 гектарах. Глава республики поручил усилить координацию ведомств, подготовить пункты временного размещения и вывезти скот в безопасные зоны.

Параллельно идет подготовка к пожароопасному сезону, который ожидается примерно с 8 мая: созданы новые авиаотделения, увеличена охраняемая зона и численность лесопожарных формирований. С 15 апреля зафиксировано 45 термических аномалий. При ухудшении обстановки возможен запрет весенней охоты.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru