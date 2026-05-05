Пьяный житель Кузбасса заявил о пропаже матери, которая все это время была дома Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кузбассе полицейские раскрыли необычный случай ложного розыска. В дежурную часть ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу позвонил 42-летний местный житель с заявлением о том, что его 66-летняя мать ушла из дома около трех недель назад и до сих пор не вернулась.

Женщину немедленно объявили в розыск, и сотрудники полиции выехали к мужчине, чтобы выяснить обстоятельства. Однако вместо потерявшего родственницу сына стражи порядка встретили ту самую «пропавшую» пенсионерку, которая все это время спокойно занималась домашними делами, пишет Сибдепо.

Ошарашенная женщина призналась, что даже не подозревала о своем розыске. Пьяный заявитель не смог внятно объяснить мотивы своего поступка. В итоге любитель мистификаций понесет наказание в виде штрафа в размере полутора тысяч рублей.