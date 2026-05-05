Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 мая 2026 9:45

Житель Якутии сдал в ломбард арендованные отбойные молотки

За чужое имущество он выручил 43,5 тысячи рублей
Татьяна ЦВЕНГЕР
Житель Якутии сдал в ломбард арендованные отбойные молотки

Житель Якутии сдал в ломбард арендованные отбойные молотки

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутске сотрудники уголовного розыска раскрыли схему хищения строительного оборудования, причинившую ущерб более 250 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В полицию обратился представитель центра аренды инструментов, чей клиент в установленный срок не вернул два взятых в аренду отбойных молотка. В ходе оперативных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого - им оказался 47-летний уроженец Мегино-Кангаласского района. Как выяснилось, мужчина оформил договор аренды, однако изначально не собирался выполнять свои обязательства по возврату имущества. Вместо этого он сдал оборудование в ломбард, выручив за него 43 500 рублей, которые впоследствии потратил на личные нужды.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru