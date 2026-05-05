Участок трассы «Амга» в Амгинском улусе закрыли для всех видов транспорта

Приказом ГКУ «Управтодор РС (Я)» с 14:00 5 мая 2026 года вводится полный запрет проезда для всех видов транспорта на одном из участков автомобильной дороги «Амга». Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».
Ограничения касаются отрезка с 81-го по 86-й километр трассы, проходящей по маршруту Бетюнцы - Сулгаччы - Мындагай - Чурапча. Причиной закрытия стали аварийно-восстановительные работы, которые проводит подрядная организация «Сахадортранс». В компании уже приступили к установке дорожных знаков, запрещающих проезд на время ремонта.
Водителей настоятельно просят заранее планировать свой маршрут и учитывать эту информацию при поездках в Амгинский улус.
