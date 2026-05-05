Житель Ленского района сломал ребро супруге во время ссоры

В Ленском районе участковые уполномоченные полиции провели проверку после того, как из медицинского учреждения в отдел МВД поступило сообщение о госпитализации местной жительницы с переломом ребра. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Правоохранители установили, что телесные повреждения женщине нанес ее муж. В день происшествия между супругами произошел словесный конфликт, в ходе которого находившийся в состоянии опьянения подозреваемый нанес жене несколько ударов, что и привело к перелому ребра. Потерпевшая самостоятельно обратилась за помощью в больницу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

