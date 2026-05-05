Жителей Ленска приглашают на шествие «Бессмертного полка»

9 мая в Ленске состоится всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк», приуроченная к празднованию Дня Победы. Организаторы призывают горожан почтить память родных, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, трудились в тылу, были партизанами, узниками концлагерей, воинами-интернационалистами, а также участниками специальной военной операции. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Для участия достаточно взять с собой портрет своего героя. Сбор колонны назначен на 10:30 на парковке у здания администрации города, расположенной на улице Ленина. Ровно в 11:00 начнется торжественное шествие, которое пройдет по следующему маршруту: участники проследуют по улице Ленина мимо храма Святителя Иннокентия Московского, затем свернут на улицу Набережную и завершат путь у обелиска «Вечный огонь».

