Глава Якутии поручил обеспечить безопасность на праздновании 9 Мая. Фото: правительство Якутии

На плановом совещании с руководством правительства и администрации главы республики обсуждалась подготовка ко Дню Победы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Руководитель региона поручил провести все памятные акции и церемонии на достойном уровне, с особым вниманием к ветеранам, безопасности людей и информированию жителей.

Отдельно рассмотрели паводковую обстановку, пожароопасный сезон и начало навигации. Глава потребовал от профильных министерств четко координировать работу с муниципалитетами и оперативно реагировать на изменения, чтобы обеспечить безопасность людей.

Также затронули федеральные решения: новый перечень жизненно важных лекарств из 206 наименований и квоту на целевое обучение в вузах - 82 тысячи мест по стране, что для Якутии важно для доступности медицины и подготовки кадров.

Кроме того, даны поручения по ЖКХ, санитарной безопасности, весенне-полевым работам и экономике.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru