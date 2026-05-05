Верховный суд Якутии подтвердил компенсацию для УК за травму ребенка на площадке

Верховный суд Якутии оставил в силе решение Якутского городского суда, который взыскал с управляющей компании «Доминион» 600 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу шестилетней девочки. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ребенок травмировался в мае 2025 года на детской площадке на улице Чепалова, упав с игрового комплекса, на котором отсутствовали закрепляющие болты ограждения. Девочка получила закрытый перелом левой плечевой кости со смещением.

Проверка госстройжилнадзора показала, что оборудование не соответствовало ГОСТам: конструкции были ненадежными, не было защиты от падения и информационной таблички. УК «Доминион» отвечает за содержание этого придомового участка, но свои обязанности выполнила ненадлежащим образом, что подтвердила и прокуратура.

Суд первой инстанции отклонил доводы компании о том, что она не является надлежащим ответчиком. Апелляционная инстанция не нашла оснований для пересмотра решения, указав на прямую связь между нарушениями и полученной травмой. Размер компенсации - 600 тысяч рублей - признали соразмерным страданиям ребенка и его семьи. Решение вступило в силу.

