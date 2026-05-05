В Якутии спасатели вылетели в районы паводка Фото: МЧС Якутии

В Якутии начала работу межведомственная оперативная группа. Специалисты РСЧС региона отправились в Алданский и Амгинский районы - территории, которые входят в зону возможного чрезвычайного происшествия из-за весеннего половодья. Основная задача - координация действий всех сил и средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС в преддверии большой воды. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Специалистам предстоит провести первоочередные противопаводковые и эвакуационные мероприятия, ликвидировать возможные ледовые заторы на реках, а главное - минимизировать последствия стихийных бедствий. Также они окажут методическую помощь главам муниципальных образований в организации жизнеобеспечения населения, если вода все же придет.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru