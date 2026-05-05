16 тысяч жителей Якутии записались в МФЦ через чат-бот в MAX

В Якутии продолжает расти популярность цифровых госуслуг. Только за 2026 год более 16 тысяч жителей республики записались на прием в центры «Мои Документы» через чат-бот в мессенджере MAX. Сервис работает без звонков и личного визита в офис - достаточно пары кликов, чтобы выбрать удобное время и оформить талон. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В активной разработке находится онлайн-калькулятор субсидий на оплату ЖКХ. Заполнил краткую анкету - и сразу видишь, на какую помощь от государства можешь рассчитывать.

Еще один полезный сервис - «Паспорт семьи "Забота"». Он создан специально для участников СВО и их семей. Платформа объединяет федеральные и региональные меры поддержки по 11 направлениям и выдает персонализированную подборку льгот, которые положены лично вам.

Все эти цифровые решения реализуются в рамках нацпроекта «Экономика данных», инициированного президентом Владимиром Путиным, а также в соответствии со Стратегическим указом главы Якутии Айсена Николаева «О развитии креативной экономики». В том же мессенджере MAX работают официальные каналы главы и правительства республики, чтобы новости были всегда под рукой.

