В Якутии поднимается уровень воды в реке Вилюй

В Якутии сохраняется напряженная паводковая ситуация. На реке Вилюй на участке «Крестях – Вилюйск» вода продолжает прибывать с интенсивностью 21-31 сантиметр в сутки. Наблюдается вода на льду и образование закраин. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В зону возможного подтопления попадает село Староватово Халбакинского наслега. По состоянию на 4 мая там живут 10 человек - шесть мужчин и четыре женщины, а также содержится пять голов крупного рогатого скота.

Власти уже разработали план эвакуации. Если уровень воды продолжит подниматься и возникнет прямая угроза затопления, жителей вывезут в село Тосу или город Вилюйск. В Тосу подготовлен пункт временного размещения на 10 человек. Пока все под контролем, но людей просят быть готовыми к любым командам.

Кроме того, с 17 апреля закрыто движение по автозимнику через реку Вилюй (на 3 км), а также на участке дороги Вилюйск – Жиганск – аэропорт «Эдьигээн». Выезд на лед после закрытия ледовых переправ запрещен. Для обеспечения транспортной доступности организовано движение судна на воздушной подушке.

