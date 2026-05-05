В Мирнинском районе Якутии проснулись медведи

В Мирнинском районе Якутии объявлен опасный сезон: медведи начали выходить к населенным пунктам. В тайге сейчас нет кормовой базы: ягоды еще не поспели, орехов мало, а крупных зверей не поймать. Голодные хищники ищут пропитание рядом с человеком: лезут на помойки, врываются в сараи и даже заходят в поселки. Встреча с проснувшимся медведем может закончиться трагедией. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Власти и спасатели предупреждают: если вы увидели медведя - ни в коем случае не бегите. Это инстинкт хищника: побежавшее животное он воспринимает как добычу. Также нельзя приближаться к нему, кормить или пытаться прогнать палкой. Самый безопасный вариант: сохранять спокойствие, замереть и очень медленно, не делая резких движений, отходить в сторону, стараясь держаться на безопасном расстоянии. Особенно агрессивна медведица с медвежатами: она может атаковать без предупреждения, защищая потомство.

