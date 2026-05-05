Министр молодежной политики Якутии выйдет в прямой эфир 5 мая Фото: правительство Якутии

Во вторник, 5 мая, в 17:00 министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев проведет онлайн-встречу с жителями республики. Трансляция пройдет на официальных страницах Администрации Главы и Правительства региона во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Главная тема эфира - подготовка к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Петр Шамаев расскажет, какие патриотические акции и молодежные мероприятия запланированы в республике, как будут чествовать ветеранов и что могут сделать юные якутяне для сохранения памяти о подвиге предков. Также министр ответит на вопросы, которые поступят во время прямого эфира.

Ссылки на эфир: ВКонтакте, Одноклассники.

