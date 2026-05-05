В Якутии ветераны и дети войны получили все выплаты к 9 Мая

В преддверии 81-й годовщины Победы Якутия отчиталась о полной выплате всех средств ветеранам и детям войны. Работу провели в рамках нацпроекта «Семья» и партийного проекта «Старшее поколение». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Деньги перечисляли в проактивном режиме - без лишних заявок и очередей. По данным министерства, выплаты получили 11 850 человек на общую сумму более 46 миллионов рублей.

Размеры поддержки в 2026 году установлены следующие: участникам Великой Отечественной войны перевели по одному миллиону рублей. Вдовы погибших инвалидов и участников войны, блокадники и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получили по 10 тысяч рублей. Ветеранам тыла - по пять тысяч, а детям войны (гражданам РФ, родившимся с 3 сентября 1927 года по 31 декабря 1945 года, постоянно живущим в Якутии) - по три тысячи рублей.

Одна из тех, кто получил помощь, - Людмила Тимофеевна Зипунова, пережившая блокаду Ленинграда.

«Искренне благодарю руководство страны и республики за внимание к нам, старшему поколению. Вот, например, в преддверии Дня Победы неожиданно получила выплату, очень рада. Конечно, не большая сумма, но все же это проявление уважения, внимания и поддержки», - поделилась ветеран.

Она также поблагодарила соцработников, которые постоянно ухаживают за пожилыми людьми.

