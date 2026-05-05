Прокуратура Якутии отсудила у компании 10,7 килограмма золота, добытого в СССР Фото: Генпрокуратура России

В Якутии выяснили, что образцы горных пород с драгоценными металлами, которые добывались государственными геологоразведочными предприятиями с 1940-х по 1990-е годы, вдруг оказались во владении коммерческой организации. Всего незаконно удерживалось более 10,7 килограмма золотосодержащих образцов, лигатурного золота и эталонной коллекции. По закону все это - собственность государства, а не частных фирм. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

«Документы, подтверждающие переход права собственности на указанное имущество акционерному обществу, отсутствуют», - заявили в надзорном ведомстве.

Прокуратура подала иск в суд и потребовала вернуть стратегическое сырье законному владельцу - России в лице Гохрана. Суд встал на сторону государства, а сейчас решение уже исполнено. Самородки и коллекции переданы в Государственный фонд драгметаллов и драгкамней.

