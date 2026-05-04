В Якутии с 15 мая стартует летний отдых для детей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии начинается подготовка к летней оздоровительной кампании. В этом году особый акцент сделали на поддержку семей, чьи отцы или матери участвуют в специальной военной операции. Всего различными формами отдыха планируют охватить 1500 детей из таких семей. Об этом сообщила директор Центра отдыха «Сосновый бор» Варвара Васильева на традиционном брифинге. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Кроме того, 300 ребят получат путевки в государственные учреждения, а 110 детей отправятся на смену в Приморский край - в знаменитый лагерь «Алые паруса». Там они проведут 21 день с образовательной программой, полноценным отдыхом и восстановлением сил перед новым учебным годом.

Запись на кампанию начнется 15 мая. Подать заявку можно двумя способами: лично приехать на Сергеляхское шоссе, 12-й километр, или через портал госуслуг. Родители смогут выбрать подходящую меру поддержки в зависимости от категории ребенка. Также 6 мая с 12:30 до 13:30 проведут родительское собрание: расскажут про условия проживания, оформление документов и программу смен.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru