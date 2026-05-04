До +13 градусов потеплеет в Якутии 5 мая

Погода 5 мая в Якутии будет неоднозначной. На северо-западе синоптики обещают небольшой дождь и мокрый снег, а на юге и юго-западе местами умеренный снег.

Ветер в целом будет умеренный. Однако на побережье Арктики и по нижней Лене ожидаются порывы до 9-14 метров в секунду.

Ночью холоднее всего будет на северо-востоке и побережье - от -17 до -22 градусов. Максимум по температуре будет грядущей ночью на юго-западе - от 0 до +5 градусов. По нижней Лене будет прохладно - от -10 до -15 градусов. В среднем же ожидается от -3 до +2, при прояснении от -5 до -10 градусов.

Днем погода улучшится. В среднем будет от +8 до +13 градусов. На северо-западе, северо-востоке и по нижней Лене от +3 до +8 градусов. Прохладнее будет на севере - от -2 до -7 градусов, а на побережье и вовсе от -9 до -14 градусов.

