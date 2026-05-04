НовостиОбщество4 мая 2026 9:17

Полиция Кемерова опровергла историю об умышленном сбросе досок на автомобиль

Правда оказалось неожиданной
Татьяна ЦВЕНГЕР
Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кемерове неожиданный поворот получила история о поврежденной машине, которую якобы забросали досками с балкона, пишет VSE42.Ru. В ГУ МВД по Кузбассу организовали проверку после того, как в интернете появилась информация о ночном происшествии с неизвестным злоумышленником.

Выяснилось, что поврежденный ВАЗ-2114 принадлежит местному жителю, который во время своего отъезда оставил автомобиль у дома матери. Пенсионерка должна была присматривать за транспортным средством.

По словам женщины, машина стоит у этого дома с прошлого года, а реальной причиной повреждений стал обычный сход снега с крыши. Чтобы закрыть образовавшееся от удара отверстие в стекле и защитить салон от дождя и мусора, пожилая женщина прикрыла его подручными средствами - пакетом и досками. В полиции заключили, что факт умышленного повреждения автомобиля не подтвердился.