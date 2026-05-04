В якутском МФЦ до 7 мая бесплатно напечатают портреты для «Бессмертного полка»

В преддверии Дня Победы в Якутске запустили акцию по бесплатной печати фотографий для участников шествия «Бессмертный полк». Воспользоваться услугой можно в офисе центра «Мои Документы» на улице Аммосова, 18. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Инициатива адресована тем горожанам, у которых нет возможности самостоятельно подготовить портрет родственника - участника Великой Отечественной войны. Как отметил министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, ветеран СВО Петр Шамаев, задача акции - сохранить память о защитниках Родины и тружениках тыла, ведь «Бессмертный полк» объединяет страну и поколения.

Право на бесплатную печать имеют отдельные категории граждан при личном обращении. Среди них ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и их сопровождающие, граждане старше 80 лет, участники специальной военной операции с членами их семей, а также многодетные семьи. Для получения услуги нужно предъявить документ, подтверждающий льготную категорию, и предоставить электронный файл с фотографией ветерана. Организаторы обращают внимание, что флеш-накопители для передачи данных не принимаются.

