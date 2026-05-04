На закрытой ледовой переправе в Якутии под лед ушел КамАЗ.

4 мая на ледовой переправе через реку Лену, соединяющей Хатассы и Павловск, произошел частичный провал грузового автомобиля «КамАЗ». Эта переправа была официально закрыта для движения еще 19 апреля, однако водитель рискнул выехать на лед вне специально оборудованных в период эксплуатации полос. Мужчина успел покинуть кабину до того, как техника ушла под воду, поэтому в результате инцидента никто не пострадал. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В Министерстве транспорта Якутии напомнили, что сезон работы региональных автозимников и ледовых переправ в республике уже завершен, и движение по ним запрещено для всех видов транспорта. Единственным официально действующим зимним маршрутом на данный момент остается автозимник «Усть-Куйга - Казачье - Кресты», который также планируют закрыть до 10 мая. В ведомстве подчеркнули, что после официального закрытия любые попытки проехать по переправам являются незаконными и создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, поскольку толщина и прочность льда уже не гарантируют безопасности.

Кроме того, за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность. В зависимости от статуса нарушителя штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч, а для юридических лиц - от 100 тысяч до 1 млн рублей. Если техника провалится под лед, все расходы по ее подъему лягут на владельца. Минтранс призвал жителей проявлять благоразумие и беречь себя и пассажиров.

