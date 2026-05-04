На трассе «Бетюн» в Амгинском улусе дорогу размыло талыми водами. Фото: Управтодор Якутии

В Амгинском улусе из-за интенсивного таяния снега осложнилась обстановка на автомобильной дороге «Бетюн». Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Вода размывает дорожное полотно, что уже привело к его локальному разрушению и появлению мощных водяных потоков, пересекающих трассу. Подрядная организация «РИК АВТОДОР» уже приступила к работам по устранению последствий и стабилизации ситуации на проблемном участке.

Местные власти настоятельно призывают водителей учитывать эти обстоятельства при планировании поездок в данном направлении и соблюдать повышенную осторожность.

