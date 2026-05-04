Аварийность в сетях «Якутскэнерго» за год снизилась на 8,2%. Фото: Якутскэнерго

В 2025 году количество аварий в сетях «Якутскэнерго» сократилось на 8,2% благодаря системной работе компании. На подготовку к осенне-зимнему периоду было направлено более 5 миллиардов рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Средства пошли на ремонт Якутской ГРЭС, Якутской ТЭЦ, каскада Вилюйских ГЭС и сетевого комплекса. Капитальный ремонт провели на 800 километрах ЛЭП, а для предотвращения отключений расчистили почти 1943,4 гектара просек. Параллельно шла замена устаревших проводов на самонесущие изолированные и деревянных опор на железобетонные. Энергетики внедряли тепловизионный контроль и квадрокоптеры для диагностики труднодоступных участков, а также регулярно проводили противоаварийные тренировки с персоналом.

