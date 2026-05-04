Часть Прокопьевска осталась без холодной воды из-за аварии на трубопроводе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В кузбасском городе Прокопьевске специалисты коммунальных служб проводят экстренные восстановительные работы на участке водопроводной сети, что привело к временному прекращению подачи холодной воды в целом районе. В местной администрации уточнили, что инцидент произошел на улице Захаренко, и с полудня 4 мая ресурс перестал поступать в Зенковский район до момента завершения всех необходимых ремонтных процедур, сообщает VSE42.Ru.

Ограничения коснулись сразу нескольких жилых и прилегающих к ним территорий. В связи с произошедшим власти обратились к населению с рекомендацией в течение ближайших десяти дней отстаивать воду перед употреблением и обязательно ее кипятить. Когда именно удастся полностью устранить повреждение и возобновить штатное водоснабжение, в мэрии не уточнили, указав лишь, что работы будут закончены ориентировочно после ликвидации аварии