В Якутске задержали мужчину, который отобрал часы у посетителя бара. Фото: МВД Якутии

В дежурную часть отдела полиции №1 Якутска обратился мужчина с заявлением о вымогательстве. Он рассказал, что неизвестный молодой человек, угрожая применением силы, отобрал у него наручные часы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - им оказался 25-летний уроженец Олекминского района. Выяснилось, что заявитель распивал алкоголь в баре, заметил за соседним столом компанию молодых людей и подошел к ним. Однако общение быстро перешло на повышенные тона. Разозлившись, подозреваемый, угрожая физической расправой, забрал часы потерпевшего и ушел.

Похищенное изъяли - мужчина носил часы сам. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, максимальное наказание по которой достигает четырех лет лишения свободы.

