В Якутии 4 мая стартовала Неделя здорового долголетия

В республике дали старт акции, которая должна помочь пожилым людям оставаться бодрыми и самостоятельными как можно дольше. Неделя здорового долголетия призвана привлечь внимание к профилактике возрастных болезней, а также к физической и душевной активности пенсионеров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным ВОЗ, активное долголетие напрямую завязано на трех китах: движение, общение и своевременная профилактика хронических болезней.

В Якутии уже работают 10 гериатрических кабинетов, внедряют систему долговременного ухода за стариками и борются с возрастными нарушениями памяти. Этой акцией врачи хотят научить пенсионеров ответственным отношением к себе.

