У челябинского дроппера отсудили 600 тысяч рублей для участника СВО из Якутии

Мошенники оформили на бойца специальной военной операции из Якутии кредит в 1,9 миллиона рублей - и вся сумма ушла на счета злоумышленников. 600 тысяч из этих денег перевели на карту жителя города Копейска Челябинской области. Этот человек оказался дроппером – посредником в краже чужих средств. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Прокурор Кобяйского района пошел в суд. В итоге с дроппера взыскали 600 тысяч рублей в пользу обманутого участника СВО. И это только начало - в производстве суда находятся еще три иска к другим держателям счетов, на которые ушли остальные деньги пострадавшего.

