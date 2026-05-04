Поселок Хандыга в Якутии остался без связи из-за обрыва оптоволокна

В поселке Хандыга случилась цифровая блокада - местные жители остались без интернета и телефонов. Причина следующая: повредилась волоконно-оптическая линия связи на перегоне Ытык-Кюель – Хандыга. Без связи сидят целые улицы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Аварийно-восстановительная бригада уже выехала к месту повреждения. Специалисты должны приступить к работе сразу, как прибудут на точку порыва. Точные сроки, когда в домах снова появится связь, пока не называют: обещают сообщить дополнительно.

