Ссора из-за зарплаты между родственниками закончилась ударом в живот в Якутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске полиция задержала 49-летнего мужчину, который в ходе семейного застолья едва не убил родного племянника. Сотрудники уголовного розыска вычислили подозреваемого - им оказался уроженец Верхоянского района. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Мужчины вместе распивали спиртное на строительном объекте - отмечали окончание работ. Но праздник быстро превратился в кровавую драму. Родственники поссорились из-за зарплаты: племянник остался недоволен суммой, которую заплатили. Слово за слово - и дядя ударил парня в спину и в живот. Удар пришелся по внутренним органам, травма оказалась тяжелой.

Заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru