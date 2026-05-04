За длинные выходные в Якутии поймали 39 пьяных водителей

С 1 по 3 мая на дорогах республики случилось 22 аварии, в которых пострадали четыре человека. Инспекторы ГАИ вычислили целую армию нарушителей. За три дня стражи порядка оформили 872 протокола. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

39 водителей сели за руль пьяными. Еще 49 человек вообще не имели прав. Кроме того, инспекторы наказали 21 водителя за неправильную перевозку детей, а четырех человек за то, что не пропустили людей на «зебре». Нашлись и те, кто любит темноту: 75 машин с тонировкой попали под штраф.

«Неукоснительное соблюдение ПДД позволит вам избежать происшествий, сохранить жизнь и здоровье», — напоминают в ГАИ.

