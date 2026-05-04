В Якутске 4 мая перекроют улицы из-за репетиций Дня Победы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В республиканской столице готовятся к празднованию 9 Мая, поэтому водителей ждут временные перекрытия. 4 мая с 19:00 до 20:30 и 7 мая с 14:30 до 17:30 под запрет попадут сразу две ключевые улицы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Под ограничения попадают участок улицы Хабарова - от Набережной Романа Дмитриева до съезда к дому №1/3 по улице Водников. Также перекроют часть Богатырева - от Хабарова до улицы Губина.

«Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов», - предупреждают в Городской дорожно-транспортной службе Якутска.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru