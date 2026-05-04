Гонщик на мотоцикле влетел в припаркованную машину и попал в больницу в Якутии

В Якутии за сутки случилось три криминальных происшествия, и каждое находится на контроле прокуратуры. В Якутске неизвестный обокрал автомобиль и утащил из салона 10 тысяч рублей. Также полицейские поймали нескольких лихачей, которые сели за руль пьяными, причем не в первый раз. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

В Нерюнгри гонка закончилась больницей. Водитель мотоцикла 1990 года рождения не справился с управлением и на полном ходу врезался в мирно стоящую машину. В итоге он получил травмы, его госпитализировали.

Смертельных аварий за сутки не случилось. Зато стражи порядка задержали 18 водителей, которые ездили по дорогам в нетрезвом виде.

